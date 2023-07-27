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عقب ارتفاع أسعار النفط

أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام أمريكية: إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر اليوم الخميس، وسط ارتفاع أسعار النفط.

أسعار البنزين

ووفقًا لشبكة إن بي سي الأمريكية، فقد ارتفع متوسط السعر الوطني للجالون العادي الخالي من الرصاص إلى 3.71 دولار اليوم الخميس، حسبما أظهرت بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

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وارتفعت أسعار البنزين في 16 ولاية، بما لا يقل عن 0.15 سنت في الأسبوع الماضي وحده، مع ارتفاع الأسعار 0.20 دولار أو أكثر في فلوريدا وأيوا وإنديانا.

جاء هذا الارتفاع في أعقاب ارتفاع أسعار النفط، التي ارتفعت بأكثر من 10 دولارات للبرميل خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بأكثر من 80 دولارًا.

وتأتي الزيادة بدورها استجابة لخفض الإنتاج من قبل دول أوبك وتأثير الانقطاعات في المصافي الأمريكية، وكلاهما مرتبط بحرارة الصيف الشديدة.

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