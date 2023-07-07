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لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية اليوم

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف مسؤولون أمريكيون، الخميس، أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية، وفقًا لوكالة رويترز.

تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

وأفاد المسؤولون الأمريكيون، الذين لم تكشف الوكالة أسماءهم، أن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيتم اليوم الجمعة.

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القنابل العنقودية

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يشمل الذخائر العنقودية التي يجري إطلاقها من مدافع الهاوتزر من عيار 155 مليمترًا.

وتعارض منظمات حقوقية استخدام هذه الأسلحة.

لكن إقدام واشنطن على هذه الخطوة سيمنح أوكرانيا عنصر قوة في هجومها المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية.

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها استخدمت الذخائر العنقودية في قصف أراضيها خلال وقت سابق من الحرب.

ما هي الذخائر العنقودية؟

يقول موقع الصليب الأحمر الدولي: إن الذخائر العنقودية أسلحة تتكون من حاوية تفتح في الهواء وتنثر أعدادًا كبيرة من “القنابل الصغيرة” أو الذخائر الصغيرة المتفجرة تنتشر على مساحة واسعة.

وعلى سبيل المثال، يتراوح عدد الذخائر الصغيرة من عدة عشرات إلى ما يربو على 600 قطعة.

ويمكن إلقاء الذخائر العنقودية عن طريق الطائرات أو المدفعية أو القذائف.

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