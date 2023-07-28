أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر من كثب.

لا ترى أي مؤشرات

وأردفت المتحدثة، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط روسيا أو قوات مجموعة فاغنر شبه العسكرية، في الانقلاب بالنيجر. وفقًا لوكالة رويترز.

ولفت كارين جان بيير إلى أن واشنطن تحث المواطنين الأمريكيين في النيجر على توخي الحذر.

وأعلن عسكريون أنهم استولوا على السلطة في النيجر، بعد ساعات من اعتقال أفراد من الحرس الرئاسي للرئيس محمد بازوم، وأنهى العقيد أمادو عبدالرحمن، في بيان متلفز، بينما كان محاطًا بعدد من الجنود، النظام الحاكم في البلاد، مشيرًا إلى تدهور الوضع الأمني وفشل الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية.