لا تتركوا المشي بدعوى الحر أو العطش أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر رئيس الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورات تأهيل الضباط الجامعيين انفجار سيارة مفخخة في ريف دمشق البرلمان الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية انتهاك الجيش الرواندي لحدود الكونغو أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية ! 22 مخالفة صحية تغلق مقهى شهيرًا بجدة
أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر من كثب.
وأردفت المتحدثة، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط روسيا أو قوات مجموعة فاغنر شبه العسكرية، في الانقلاب بالنيجر. وفقًا لوكالة رويترز.
ولفت كارين جان بيير إلى أن واشنطن تحث المواطنين الأمريكيين في النيجر على توخي الحذر.
وأعلن عسكريون أنهم استولوا على السلطة في النيجر، بعد ساعات من اعتقال أفراد من الحرس الرئاسي للرئيس محمد بازوم، وأنهى العقيد أمادو عبدالرحمن، في بيان متلفز، بينما كان محاطًا بعدد من الجنود، النظام الحاكم في البلاد، مشيرًا إلى تدهور الوضع الأمني وفشل الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية.