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بايدن مصمم في هذا الأمر

أمريكا لن تترك أوكرانيا دون ذخائر عنقودية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
أمريكا لن تترك أوكرانيا دون ذخائر عنقودية
المواطن - فريق التحرير

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قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لن تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بـ القنابل العنقودية.

مخزون الذخائر العنقودية

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلي أن واشنطن لن تترك أوكرانيا دون سلاح. الرئيس مصمم في هذا الأمر”.

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القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

ولفت سوليفان إلى أن أمريكا لا تخطط لاستعادة مخزونها من الذخائر العنقودية للتعويض عن إرسال الإمدادات منها إلى أوكرانيا.

وردًا على سؤال حول خطط أمريكا بشأن مخزون الذخائر العنقودية بعد مد أوكرانيا بها قال: خطتنا الحالية ليست استعادة هذا المخزون.

الإصلاحات الديمقراطية في أوكرانيا

وقال سوليفان إن الإصلاحات الديمقراطية شرط لانضمام أوكرانيا إلى “الناتو”.

ذخائر عنقودية
قنابل عنقودية

وقال: “يجب على كل عضو في الحلف، وكل دولة تسعى للانضمام إلى الناتو، أن تفي بمعايير معينة للإصلاح الديمقراطي، وسيعمل الناتو مع أوكرانيا لضمان استكمال هذه الإصلاحات”.

ولفت سوليفان إلى أن الجيش الأمريكي لن يقاتل القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، ويظل هذا الموقف أساسيًا ودائمًا لأمريكا.

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