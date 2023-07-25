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يساهم في استقطاب المواهب والكفاءات وألمع العقول

أمر ولي العهد بشأن جامعة الملك سعود يدعم الارتقاء بجودة التعليم ويرسخ ريادة الجامعات السعودية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
أمر ولي العهد بشأن جامعة الملك سعود يدعم الارتقاء بجودة التعليم ويرسخ ريادة الجامعات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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باتت توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، ممكّن رئيس لتحقيق المستهدفات الطموحة للجامعة بأن تكون في مصاف الجامعات الرائدة في العالم بحلول عام 2030.

الارتقاء بالتعليم

ويعتبر الأمر السامي بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود داعمًا لرحلة التحول التي ستسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، واستقطاب المواهب والكفاءات وألمع العقول، بالإضافة إلى ضمان مواءمة مخرجات الجامعة مع توجهات السعودية مما سيساهم في جعل العاصمة أحد أكبر اقتصادات المدن في العالم.

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يشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يولي عناية واهتمامًا استثنائيًّا بقطاع التعليم في السعودية، وإعداد جيل يتسم بأعلى المهارات لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.

ويعتبر تشكيل مجلس الإدارة استمرارًا لمراحل تحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، وعاملًا مهمًّا في تحقيق أهدافها المتمثلة بالارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، واستقطاب المواهب والكفاءات وألمع العقول.

تنمية الاقتصاد الوطني

في غضون ذلك، تسعى جامعة الملك سعود أن تكون مؤسسة رائدةً إقليميًّا وعالميًّا في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي لكي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني؛ وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي. لتحقيق الأهداف الطموحة بأن تصبح الجامعة من بين أفضل الجامعات في العالم بحلول عام 2030.

وتحول الجامعة لمؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض يعطي الجامعة الممكنات والمرونة اللازمة لتحقيق كلٌّ من مستهدفاتها ومستهدفات مدينة الرياض، حيث ستعمل الجامعة على خدمة التعليم ومستهدفات مدينة الرياض في مدينة الرياض بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام.

مؤسسة أكاديمية مستقلة

وبناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بتحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المبني على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، فقد أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمرًا ساميًا بتشكيل مجلس إدارة الجامعة.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس إدارة الجامعة يوسف بن عبدالله البنيان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر السامي بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود لدورة جديدة، وتعيينه رئيسًا له، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة، للتعليم الجامعي في السعودية، ومؤكدًا حرص المجلس على تحقيق نقلةٍ نوعية في مسيرة الجامعة على أساس من التمكين والتميّز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

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