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ضمن حفلات جولة المملكة

أمسية فريدة لرابح صقر في الأحساء ليلة 14 يوليو

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
أمسية فريدة لرابح صقر في الأحساء ليلة 14 يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أمسية غنائية فريدة مع الفنان رابح صقر في مدينة الأحساء ضمن حفلات جولة المملكة.

ولفتت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر إلى أنه من المقرر أن تكون الحفلة يوم 14 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن التذاكر متاحة عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

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جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة قبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: “إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض”.

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