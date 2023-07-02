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مصحوبة بزخات من البرد

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي و من نصف متر الى متر ونصف على الجزء الأوسط و الجنوبي يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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