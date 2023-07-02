2.13 مليون راكب بـ قطار المشاعر خلال موسم الحج أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق قائمة الهلال لمعسكر النمسا الجماهير: صالح النعيمة القائد العربي الأفضل لقطات لجريان سيول وادي يبة بالعرضيات رسالة عاجلة من مبابي بسبب احتجاجات فرنسا الإنتر يوافق على عرض النصر الأخير لضم بروزوفيتش أحمد الشمراني يُثير الجدل بتغريدة غامضة حرب شوارع في فرنسا وماكرون يلغي زيارته لألمانيا متحدث الجوازات: 10 ثوانِ لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي و من نصف متر الى متر ونصف على الجزء الأوسط و الجنوبي يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.