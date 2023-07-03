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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على 5 مناطق

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة و زخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان و عسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين و تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزءالجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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