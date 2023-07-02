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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

أمطار غزيرة على جازان حتى المساء

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
أمطار غزيرة على جازان حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة جازان وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”  أن هطول أمطار في جازان يشمل أبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، بينما تستمر للساعة الـ 7 مساءً في محافظات الدرب وبيش.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.

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