أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة على عسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة في عسير تؤثر على أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية وبرد وسيول.

وحذر مركز الأرصاد من تأثير الحالة الجوية في جازان على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الـ 10 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية وبرد وسيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.