أمطار متوسطة على الطائف وميسان حتى الـ 8 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق السعودية. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حارًا على أجزاء من وسط وشرق السعودية.