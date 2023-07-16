أمطار متوسطة على الطائف وميسان حتى الـ7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
كما نبّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية اليوم، على محافظات، الخرمة وتربة ورنية والمويه، منوهاً بأن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.