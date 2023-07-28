أمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير والباحة غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد، زيادة فرص هطول الأمطار على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن فرص هطول الأمطار قد تمتد إلى منطقة الباحة والتي ستستمر من يوم السبت حتى الاثنين.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- يستمر الطقس حارًّا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة إلى جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران (شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).