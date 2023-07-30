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جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم

أمن الرياض يُطيح بـ 5 مروجين ومتعاطين

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
أمن الرياض يُطيح بـ 5 مروجين ومتعاطين
المواطن - فريق التحرير

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نجحت نقاط الضبط الأمني بمنطقة الرياض في القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة والأقراص الخاضعة للرقابة الطبية؛ وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وبحسب ما ذكره الأمن العام خلال فيديو نشره بحسابه على موقع “تويتر”، ضبطت إحدى نقاط الضبط الأمني بعد تفتيش مركبة مشتبه فيها مواطناً حاول إخفاء كمية من مادة الشبو المخدّر بعدة أماكن بالمركبة، مع إجراء تجهيزات أمنية داخلها، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص

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كما جرى القبض على مواطن بحوزته سيجارة من مادة الحشيش المخدّر وكمية من مادة الشبو المخدّر، إضافة إلى الإطاحة بثلاثة أشخاص لحيازتهم أقراصًا خاضعة للرقابة الطبية، ومن المقرر إحالتهم لجهة الاختصاص.

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