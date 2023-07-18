أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض

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وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة حالة مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء على طريق (البطحاء- حرض) بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية، مع تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين.
وباشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء – حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر اليوم الثلاثاء حادث التصادم، حيث ضمت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصًا.
وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبتين.