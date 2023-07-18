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مع تسهيل إجراءات نقل المتوفين

أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة حالة مصابي الحادث الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء على طريق (البطحاء- حرض) بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية، مع تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين.

تفاصيل الحادث

وباشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء – حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر اليوم الثلاثاء حادث التصادم، حيث ضمت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصًا.

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وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبتين.

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