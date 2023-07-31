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خلال وقوفه ميدانيًا على عدد من المشروعات

أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن أي مشروع تقوم به أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، هو جزء من مشاريع كبيرة تقوم بها لخدمة الأهالي، وما يساعدهم على إنجازها، هو أن المواطنين أنفسهم أحرص على هذه المشاريع ويساعدونهم على تنفيذها.

مشاريع خير وبركة

وقال الأمير فهد بن سلطان “بمشيئة الله تكون هذه المشاريع هي مشاريع خير وبركة، وجزء لا يتجزأ من أهداف جودة الحياة التي تسعى المملكة لتحقيقها، ونحن محظوظين في هذا الوطن بما نجده من جودة للحياة في كافة مناحيها بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مشروعات تصب في خدمة الوطن والمواطن، موجهًا الشكر لأمين المنطقة ولزملائه على ما قاموا به من جهود”.

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أمير تبوك

جاء ذلك عقب وقوف أمير تبوك اليوم ميدانيًا على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الجاري تنفيذها وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخرًا بالمنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله لمقر نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد أحد المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة والذي تم الانتهاء منه، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الأمانة.

مشروعات بتبوك

واستمع أمير تبوك لشرح موجز عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه. حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك.

أمير تبوك

وقد تم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ(143) مليون ريال ويبلغ طوله (720مترًا) وبعرض يصل لـ (28 مترًا) بعدد 6 حارات مرورية، ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (مسارين مروريين وحارة تخزين جانبية) لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق، ونظامًا لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق، وإضاءة داخل النفق بـ 120 كشاف وإضاءات ديكورية بعدد 1000كشاف لجانبي النفق و64 عمود إنارة في الأعلى.

تحرير الحركة المرورية

وأوضح أمين منطقة تبوك أن النفق سيساهم في تحرير الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري وخفض زمن التوقف إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وكفاءة الطرق وتسهيل الوصول الشامل والتنقل بشكل آمن بين كافة المنشآت والمرافق التجارية والخدمية والأحياء السكنية المجاورة، مشيرًا إلى أن تصميم وتنفيذ واجهات وتشطيبات النفق تمت بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، ليمثل تحفة معمارية في قلب المدينة تتزين بأحرف اللغة العربية المرسومة بخط الثلث العريق الذي يزين علم السعودية الغالية.

وأكد المهندس اليوسف أن الأمانة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية والمميزة التي تهدف من خلالها لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، معربًا عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة ورعايته الدائمة لمشاريع الأمانة بتبوك وفي كافة محافظات المنطقة.

أمير تبوك أمير تبوك

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