أمير تبوك يعزي في وفاة الأديب حسن العلي

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك أسرة العلي في وفاة الأديب حسن أمين العلي – رحمه الله – معربا عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة العلي ، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

أسرة العلي تشكر أمير تبوك

من جهته أعرب ابن الفقيد اللواء أنس العلي باسمه ونيابة عن الأسرة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.