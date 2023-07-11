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أشاد بدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن

أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج بمنفذ حالة عمار
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، أن النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1444هـ جاء بفضل الله ثم بالتوجيهات الكريمة والمتابعة والإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج

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جاء ذلك في كلمة له مساء أمس بالقصر الحكومي خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

دور المرأة في خدمة الحجاج

وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن الاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الذين سخروا كافة الإمكانات لخدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتهم العناية بالأماكن المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بدور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتواجدها ضمن القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية كالصحة والشؤون الإسلامية، وكذلك الدور الكبير والهام التي قامت به المتطوعات من مختلف الجهات الحكومية ومن ضمنها إمارة المنطقة، لتقديم أفضل الخدمات في مدينة الحجاج، بشكل احترافي.

وقدم شكره وامتنانه لكافة المشاركين والمشاركات في موسم حج هذا العام بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، مثنيًا على دور وكيل إمارة المنطقة نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني وجميع العاملين بمكتب الإشراف بالمنفذ، سائلًا المولى القدير في ختام كلمته أن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.

أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج
أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج

تحقيق الأمن والسلامة لضيوف الرحمن

وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المشاركين بأعمال الحج كلمة ألقاها بالنيابة عنهم قائد القوة الأمنية بمنفذ حالة عمار العقيد خالد بن أحمد الغبان قال فيها بمشاعر ممزوجة بالفخر والاعتزاز والولاء: “يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي المشاركين والمشاركات بمهمة الحج بمنفذ حالة عمار لهذا العام أن أتقدم لسموكم الكريم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على دعم سموكم اللامحدود لكافة القطاعات المشاركة بهذه المهمة والتي كان لها الأثر الكبير في رفع جودة الأداء وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات اللازمة ورعايتهم في ظل الجاهزية التامة من قبل الجميع بلا استثناء منذ لحظة وصول ضيوف الرحمن لمدينة الحجاج بالمنفذ ومرورًا عبر منطقة تبوك الى الأراضي المقدسة ،مؤكدًا بأن الأمر لا يتوقف على ذلك بل يتم استقبالهم في رحلة العودة إلى أوطانهم عبر المنفذ بعد أن من الله عليهم بأداء النسك وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم لتسهيل عودتهم لأوطانهم بكل أمن وسلامة وطمأنينة ولله الحمد ، وقد كان الجميع عند حسن الظن وأداء الأعمال الموكلة لهم بكل تفانٍ وإخلاص.

أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج

ثم ألقيت كلمة المتطوعين والمتطوعات في أعمال الحج ألقتها بالنيابة عنهم المتطوعة شروق بنت صالح بن شاكر نوهت بالشرف الذي ناله المتطوعين والمتطوعات للعام الثاني على التوالي بدعم وتوجيهات أمير تبوك في تمكينهم من العمل التطوعي لخدمة لحجاج بيت الله الحرام بالاتساق مع الرؤية الطموحة 2030 وامتدادًا للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير تبوك.

حضر حفل التكريم رؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.

أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج
تكريم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج

أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج أمير تبوك يكرم المشاركين والمشاركات في أعمال الحج

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