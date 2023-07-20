أمين التعاون الإسلامي: على السويد وقف إصدار التصاريح للمتطرفين

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أدان أمين منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عملًا استفزازيًّا آخر بتدنيس نسخة من المصحف في السويد.
وشدد أمين التعاون الإسلامي على ضرورة وقف السلطات السويدية إصدار التصاريح للمتطرفين، حسبما أفادت قناة الإخبارية.
كما حث أمين منظمة التعاون الإسلامي الحكومة السويدية على اتخاذ إجراءات لتجنب التصعيد.
وفي وقت سابق، دعت منظمة التعاون الإسلامي تدابير جماعية تحول دون تكرار تدنيس المصحف، وطالبت بتطبيق القانون الدولي الذي يحظر أي دعوة للكراهية الدينية، وذلك بعد حرق نسخة من المصحف الشريف على يد سويدي من أصول عراقية في ستوكهولم تحت حماية الشرطة.
ومن جهتها، أدانت الحكومة السويدية حرق نسخة من المصحف الشريف واعتبرته عملًا معاديًا للإسلام.