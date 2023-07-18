أمين الناصر أول سعودي ينضم لمجلس إدارة بلاك روك

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أعلنت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تعيين أمين الناصر رئيس أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها، كأول سعودي ينضم لمجلس إدارة الشركة.
وانضم الناصر إلى أرامكو كمهندس بترول في 1982 وأشرف على الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية السعودية العملاقة في 2019.
وقالت بلاك روك في بيان لها إن خبرة أمين الناصر بشؤون الشرق الأوسط ستملأ الفراغ الذي سيتركه بدر السعد، رئيس مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي لن يترشح مجدداً لعضوية مجلس إدارة شركة إدارة الأصول في 2024.
وتسعى بلاك روك لاتباع نهج متوازن في قضية تغير المناخ حيث تواصل الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري لكنها تحث تلك الشركات على تبني خطط لتحول الطاقة.
وقالت شركة إدارة الأصول في مذكرة للعملاء إن تقديراتها تشير إلى أن متوسط الاستثمارات السنوية العالمية في مجال الطاقة سيقفز إلى أربعة تريليونات دولار حتى 2050 ارتفاعاً من 2.2 تريليون دولار في السنوات القليلة الماضية.