Icon

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية Icon قصة حياكة كسوة الكعبة كل عام بالحرير والذهب والفضة Icon الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكبر شركة أصول في العالم

أمين الناصر أول سعودي ينضم لمجلس إدارة بلاك روك

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
أمين الناصر أول سعودي ينضم لمجلس إدارة بلاك روك
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تعيين أمين الناصر رئيس أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، عضواً مستقلاً في مجلس إدارتها، كأول سعودي ينضم لمجلس إدارة الشركة.

وانضم الناصر إلى أرامكو كمهندس بترول في 1982 وأشرف على الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية السعودية العملاقة في 2019.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 6 مناطق

رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 6 مناطق

رئيس وزراء اليابان: حريصون على جعل السعودية وجهتنا في قطاع التعدين

رئيس وزراء اليابان: حريصون على جعل السعودية وجهتنا في قطاع التعدين

خبرات أمين الناصر

وقالت بلاك روك في بيان لها إن خبرة أمين الناصر بشؤون الشرق الأوسط ستملأ الفراغ الذي سيتركه بدر السعد، رئيس مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي لن يترشح مجدداً لعضوية مجلس إدارة شركة إدارة الأصول في 2024.

وتسعى بلاك روك لاتباع نهج متوازن في قضية تغير المناخ حيث تواصل الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري لكنها تحث تلك الشركات على تبني خطط لتحول الطاقة.

متوسط الاستثمارات السنوية

وقالت شركة إدارة الأصول في مذكرة للعملاء إن تقديراتها تشير إلى أن متوسط الاستثمارات السنوية العالمية في مجال الطاقة سيقفز إلى أربعة تريليونات دولار حتى 2050 ارتفاعاً من 2.2 تريليون دولار في السنوات القليلة الماضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة