أنابيب الشرق توقع اتفاقية مع السعودي الفرنسي بـ 1.1 مليار ريال

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة “أنابيب الشرق” توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية “متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” مع البنك السعودي الفرنسي تتضمن تسهيلات تمويل رأس المال العامل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “أنه تم توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية مع السعودي الفرنسي بقيمة 1.1 مليار ريال”.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 11.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11609.35 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 317 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخواني، وأنعام القابضة، والمتحدة للتأمين، والجزيرة ريت، والزامل للصناعات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والعربية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.09%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والكيمائية ، والراجحي ريت الأولى هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى، ومرافق ، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 519.48 نقطة ليقفل عند مستوى 23629.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.