Icon

إيكاردي يقترب من دوري روشن Icon برايتون يوقع مع حارس جديد حتى 2028 Icon هيئة تقويم التعليم تواصل التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة Icon الحجاج يواصلون التوافد على المدينة المنورة Icon إقبال كبير على المتنزهات والمواقع السياحية بالباحة Icon جيرارد مدربًا لـ نادي الاتفاق رسميًا Icon بروزوفيتش للجماهير: اخترت النصر ولا تقلقوا Icon الإدارة الأهلية بجنوب دارفور تدعو قوات الدعم السريع والجيش للتفاوض Icon النصر يعلن ضم بروزوفيتش رسميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
وصل إلى الأحساء اليوم

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل المدير الفني الكرواتي أنتي ميشا، إلى الأحساء، اليوم الاثنين، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، والاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

أنتي ميشا يصل الأحساء

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول أنتي ميشا برفقة الفريق المساعد، لبدء المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، والتي ستنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، قبل السفر لخوض معسكر خارجي.

قد يهمّك أيضاً
توقعات طقس يوم عرفة: أتربة مثارة ورياح نشطة

توقعات طقس يوم عرفة: أتربة مثارة ورياح نشطة

تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026

أنتي ميشا مدرب العدالة
جانب من استقبال ميشا – المصدر @aladalahclub

وتولى أنتي ميشا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، في شهر يوليو الماضي، خلفًا للمدرب اليوناني مارينوس أوزونيدس، وذلك بعد هبوط عنابي سدير إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقدم الفيصلي أداء مميزًا، حيث قاده لتحقيق الفوز 10 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 3 لقاءات في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليحتل الصدارة في 10 جولات من أصل 17 لعبها الفريق تحت قيادة أنتي ميشا.

أنتي ميشا مدرب العدالة
جانب من استقبال ميشا – المصدر @aladalahclub

استعدادات العدالة للموسم الجديد

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة للتدريبات الجماعية غدًا، ثم يخوض مباراة ودية يوم 10 يوليو، ثم يسافر إلى تركيا يوم 12، وسيشهد خوضه لـ5 مواجهات ودية أيام 16، 20، 24، 25 و29.

وسيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى السعودية، يوم 31 يوليو، وسيحصل اللاعبون على إجازة، قبل أن يتم استئناف التدريبات الجماعية يوم 4 أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق دوري يلو، يوم 14.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة