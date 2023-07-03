أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

وصل المدير الفني الكرواتي أنتي ميشا، إلى الأحساء، اليوم الاثنين، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، والاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

أنتي ميشا يصل الأحساء

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول أنتي ميشا برفقة الفريق المساعد، لبدء المرحلة الإعدادية للموسم الجديد، والتي ستنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، قبل السفر لخوض معسكر خارجي.

وتولى أنتي ميشا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، في شهر يوليو الماضي، خلفًا للمدرب اليوناني مارينوس أوزونيدس، وذلك بعد هبوط عنابي سدير إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وقدم الفيصلي أداء مميزًا، حيث قاده لتحقيق الفوز 10 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 3 لقاءات في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليحتل الصدارة في 10 جولات من أصل 17 لعبها الفريق تحت قيادة أنتي ميشا.

استعدادات العدالة للموسم الجديد

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة للتدريبات الجماعية غدًا، ثم يخوض مباراة ودية يوم 10 يوليو، ثم يسافر إلى تركيا يوم 12، وسيشهد خوضه لـ5 مواجهات ودية أيام 16، 20، 24، 25 و29.

وسيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة إلى السعودية، يوم 31 يوليو، وسيحصل اللاعبون على إجازة، قبل أن يتم استئناف التدريبات الجماعية يوم 4 أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق دوري يلو، يوم 14.