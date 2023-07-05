أنخل دي ماريا يعود إلى بنفيكا بعد غياب 13 عامًا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي قبل قليل عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وعاد النجم الأرجنتيني صاحب الـ 35 عامًا لصفوف فريق بنفيكا بعد غياب 13 عامًا منذ الرحيل عن صفوف الفريق البرتغالي في عام 2010 من أجل الانضمام لـ ريال مدريد الإسباني.

مسيرة أنخل دي ماريا

وسبق للنجم الأرجنتيني اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس ثم العودة إلى بنفيكا في صيف 2023.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان فكّر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني والمتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده في ديسمبر الماضي.