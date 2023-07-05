أنشيلوتي سيقود منتخب البرازيل في يونيو 2024

أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، عن التعاقد مع المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقيادة منتخب البرازيل الأول.

الاتحاد البرازيلي يتعاقد مع أنشيلوتي

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الرياضي المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، الأمر الذي يُسهل من عملية التفاوض معه.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي، في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “أنشيلوتي سيتولى قيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في يونيو 2024″.

وأضاف إيدنالدو: “المدرب الإيطالي سيأتي إلى هنا عقب نهاية عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وسيبدأ مهمته معنا خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.. كارلو سيحترم عقده مع المرينغي ولن يرحل مبكرًا”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها المدرب الإيطالي صاحب الـ64 عامًا، تدريب منتخب، وسيكون عمله مع البرازيل هو الأول في مسيرته التدريبية.

إقالة تيتي بعد المونديال

وكان تيتي قد رحل عن تدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، شهر ديسمبر الماضي، بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الـ8، وتم تعيين رامون مينزيس مدربًا مؤقتًا في فبراير.