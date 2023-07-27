Icon

لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية Icon رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام Icon 30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام Icon تونس تسيطر على جميع الحرائق Icon سبيس إكس تطلق أكبر قمر صناعي في العالم Icon أنطونيو غوتيريش يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز Icon مظاهرات لإنهاء حصار رئيس النيجر Icon مواطن يحول قرص الميفا لفرصة استثمارية في بلقرن Icon جمعية تراؤف تحتفل بمرور عقدين على تأسيسها بمصروفات تجاوزت 440 مليون ريال Icon استمرار مخاوف التضخم على الرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
معربًا عن دعمه الكامل وتضامنه معه

أنطونيو غوتيريش يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
أنطونيو غوتيريش يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المتحدث باسم الهيئة الأممية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمكّن من التحدّث مع رئيس النيجر محمد بازوم، وقد أعرب له عن دعمه.

رئيس النيجر محمد بازوم

وقال المتحدث في منشور على تويتر: إن غوتيريش تحدّث مساء مع محمد بازوم. لقد أعرب (الأمين العام) عن دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس النيجري.

قد يهمّك أيضاً
تشكيلة الهلال لمواجهة الكويت الكويتي وديًا

تشكيلة الهلال لمواجهة الكويت الكويتي وديًا

تعديل إشارة المرور بسبب سمنة البريطانيين

تعديل إشارة المرور بسبب سمنة البريطانيين

وخرج المئات من سكان العاصمة النيجرية نيامي في مظاهرات رفعوا فيها شعارات مؤيدة للرئيس محمد بازوم الذي تحتجزه قيادات الحرس الرئاسي منذ منتصف نهار الأربعاء.

الحرس الرئاسي النيجر

وعلى الرغم من تصريحات أقارب بازوم التي أعلنوا فيها أنه وأسرته بخير حتى الآن، إلا أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بسلامته.

وفيما أعلنت المجموعة التي تحتجز بازوم في النيجر سيطرتها على الإذاعة والتلفزيون وسط أنباء تشير إلى تنفيذها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 5 من الوزراء والمقربين من بازوم؛ إلا أن هنالك تضاربًا في تفسير دوافع المجموعة التي أشارت تقارير إلى أن ما قامت به كان عملًا مطلبيًّا، فيما قالت تقارير أخرى إنها محاولة انقلابية كاملة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام
السعودية اليوم

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في...

السعودية اليوم
حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط
الرياضة

حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

الرياضة
اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان
حصاد اليوم

اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان

حصاد اليوم
اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام
العالم

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

العالم
توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية...

السعودية اليوم
الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
السعودية اليوم

الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد...

السعودية اليوم
تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15
تكنولوجيا

تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

تكنولوجيا
رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من...

السعودية اليوم