أنطونيو غوتيريش يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز

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أعلن المتحدث باسم الهيئة الأممية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمكّن من التحدّث مع رئيس النيجر محمد بازوم، وقد أعرب له عن دعمه.
وقال المتحدث في منشور على تويتر: إن غوتيريش تحدّث مساء مع محمد بازوم. لقد أعرب (الأمين العام) عن دعمه الكامل وتضامنه مع الرئيس النيجري.
وخرج المئات من سكان العاصمة النيجرية نيامي في مظاهرات رفعوا فيها شعارات مؤيدة للرئيس محمد بازوم الذي تحتجزه قيادات الحرس الرئاسي منذ منتصف نهار الأربعاء.
وعلى الرغم من تصريحات أقارب بازوم التي أعلنوا فيها أنه وأسرته بخير حتى الآن، إلا أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بسلامته.
وفيما أعلنت المجموعة التي تحتجز بازوم في النيجر سيطرتها على الإذاعة والتلفزيون وسط أنباء تشير إلى تنفيذها حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 5 من الوزراء والمقربين من بازوم؛ إلا أن هنالك تضاربًا في تفسير دوافع المجموعة التي أشارت تقارير إلى أن ما قامت به كان عملًا مطلبيًّا، فيما قالت تقارير أخرى إنها محاولة انقلابية كاملة.