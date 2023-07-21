أهالي نجران يستقبلون محمد عبده بالطبول والورود

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استقبل أهالي نجران الفنان محمد عبده، استقبالًا حافلًا بالورود والطبول والرقصات الشعبية.
وبين مقطع فيديو متداول، تجمع العشرات حول فنان العرب محمد عبده، وهم يؤدون الرقصات الشعبية مع دقات الطبول، بينما يشاركهم الفنان بسعادة غامرة ويمسك بيديه الورود التي أهداها إليه الأهالي.
ووصل الفنان محمد عبده إلى منطقة نجران لإحياء أول حفلة فنية له في المنطقة، ضمن فعاليات جولة المملكة، حيث قام بجولة بالمنطقة.
ومن المقرر أن يحيي الفنان أول حفلاته الفنية في نجران، في مركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.