أهلي جدة يُفاوض أنطونيو كونتي

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال موقع Calcio Mercato الإيطالي إن إدارة خالد العيسى تفاوض المدرب كونتي وذلك للتعاقد معه خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكان المدرب كونتي صاحب الـ 53 عامًا رحل عن تدريب نادي توتنهام بعد دخوله في أزمة مع إدارة الفريق قبل نهاية الموسم الماضي.

كونتي قد يكون بديل مورينيو

وقبل التفكير في التفاوض مع المدرب الإيطالي، كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، رفض تدريب الراقي.

وذكرت قناة ” الكأس” القطرية أن المدرب البرتغالي أبلغ إدارة الأهلي أنه يريد الاستمرار مع نادي روما خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية كانت قالت في وقت سابق إن المدرب البرتغالي لن يقبل بعرض تدريب الأهلي وأن رغبته هي الاستمرار مع روما.

أهلي جدة يهتم بضم محرز

وارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.