أهلي جدة يُفاوض دييغو سيميوني

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة Marca الإسبانية: إن عرض الأهلي كبير ومُغري لإقناع سيميوني صاحب الـ 53 عامًا بالقدوم وتدريب الراقي.
يذكر أن سيميوني يُدرب فريق أتلتيكو مدريد منذ عام 2011 وفاز مع فريق العاصمة الإسبانية بعدة ألقاب وهم “الدوري الإسباني مرتين، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الإسباني مرة، الدوري الأوروبي مرتين، السوبر الأوروبي مرتين”.