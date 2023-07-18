أهمية كبيرة ومكانة خاصة لـ جسر القرم لدى بوتين

تعرض جسر القرم للقصف، والذي كان يربط شبه الجزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا، فيما اعتبره الكثير من الخبراء ضربة كبيرة موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ نظرًا لأهمية الجسر في الحرب الروسية الأوكرانية.

توعد بوتين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي”. وتوعد الرئيس الروسي بالرد خلال تصريحات الاثنين: “روسيا سترد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات”.

أهمية جسر القرم لدى بوتين

وتعرض الجسر لغارتين، أمس الاثنين، في هجوم شنته كييف، حسبما أفاد مسؤول أمني أوكراني لشبكة CNN، ويعد الجسر شريان حيوي لإمداد الحرب الروسية المتواصلة في أوكرانيا، مما يسمح للأشخاص والبضائع بالعبور إلى الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها موسكو في جنوب وشرق البلاد.

ويُعرف أيضًا باسم جسر كيرتش، وهو يحمل قيمة شخصية وأهمية كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث إنه رمز لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع البر الرئيسي الروسي.

أهمية جسر القرم إستراتيجيًّا

يعتبر جسر كيرتش مهمًّا من الناحية الإستراتيجية لأنه يربط منطقة كراسنودار الروسية بشبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

كما أن لها أهمية رمزية كبيرة بالنسبة لروسيا، التي بنت الجسر البالغ طوله 12 ميلًا، يعد الأطول في أوروبا، بتكلفة حوالي 3.7 مليار دولار. وكان رمزًا تاريخيًّا لأهداف بوتين في أوكرانيا وربطها بروسيا إلى الأبد.

عمليات تخريب الجسر

وفي أكتوبر الماضي، دُمر الجسر جزئيًّا عندما انفجرت ناقلة وقود وألحقت أضرارًا بجزء كبير من الطريق. وسارع الكرملين إلى إلقاء اللوم على كييف في هذا الانفجار، ووصفه بوتين بأنه عمل “تخريبي” قامت به أجهزة الأمن الأوكرانية. وسارعت موسكو في إصلاح الجسر بعد الانفجار العام الماضي.

ويعد الجسر، ممر مهم لتزويد شبه جزيرة القرم باحتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى إمدادات الجيش الروسي، بالإضافة إلى الوقود والسلع للمدنيين. استخدمت القوافل العسكرية الروسية الجسر للمساعدة في عمليتها العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، حيث تمر من فوقه المركبات المحملة بالدروع والوقود، فإن خطوط إمداد القوات في جنوب أوكرانيا ستصبح أكثر هشاشة.

استخدمت روسيا خطوط السكك الحديدية في القرم لنقل الإمدادات إلى القوات في خيرسون، وتعرضت العديد من مراكز السكك الحديدية في القرم وخيرسون لهجمات بصواريخ أوكرانية بعيدة المدى.