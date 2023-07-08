أهم مزايا قنوات واتساب وخطوات تفعيلها عبر الهواتف

أعلنت Whatsapp رسميًا عن ميزة قنوات واتساب الجديدة، وهي الميزة التي تتيح لجهة ما أو صانع محتوى بث رسائل أحادية الاتجاه، وذلك على عكس مجموعات واتساب التي يمكن للمشاركين بها إرسال المحتوى.

أهم مزايا قنوات واتساب الجديدة

وتأتي ميزة قنوات واتساب لتعزز من المنافسة مع تطبيقات التراسل المنافسة، حيث تعتبر ميزة القنوات من أبرز مميزات تليجرام المنافس الأبرز لواتساب، كما تأتي لتعكس اهتمام شركة ميتا Meta التي تمتلك التطبيق مؤخرًا بطرح المزيد من المميزات لمستخدمي واتساب وتزويده بالعديد من المميزات التي طالب بها المستخدمون لسنوات.

وتوفر قنوات واتساب طريقة أحادية الاتجاه لإرسال التحديثات، بحيث يمكن للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، فيما يمكن للمنضمين للقنوات فقط التفاعل مع المحتوى، مع عدم إمكانية مشاركة محتوى جديد.

كيفية الوصول لقنوات واتساب

وقالت Whatsapp أنها ستوفر دليلًا للقنوات يمكن للمستخدمين البحث فيه للوصول للقنوات التي يهتمون بمتابعتها، بما في ذلك الأندية الرياضية المفضلة وغيرها، مع إمكانية متابعة القنوات الآن من خلال روابط الدعوة الخاصة بها في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة في أي موقع أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ولحماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين، أكدت Whatsapp أن رقم الهاتف وصورة الملف الشخصي الخاصين بالمشرفين على القناة لن يظهر للمتابعين، كما لا يمكن للمشرفين أو المتابعين التعرف على رقم الهاتف الخاص بالمتابعين الآخرين لنفس القناة.

أماكن إطلاق قنوات واتساب

وتوفر Whatsapp التشفير التام بين الطرفين في الرسائل الخاصة والمجموعات والمكالمات، إلا أن القنوات غير مشفرة تمامًا بين الطرفين (المرسل والمستقبل)، لكن الشركة قالت إنها ستوفر لمشرفي القنوات القدرة على تحديد من يمكنه متابعة قنواتهم وظهورها في دليل القنوات، كما قالت إنها تدرس توفير قنوات مشفرة تمامًا في بعض الحالات، مثل قنوات المنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الصحية على سبيل المثال.

وقالت واتساب إن ميزة القنوات تتوفر الآن في سنغافورة وكولومبيا بالتعاون مع مجموعة مختارة من المنظمات، وذلك لاختبار الميزة أولًا، على أن تتوفر قريبًا في المزيد من الدول حول العالم، مع السماح لأي مستخدم بإنشاء قناة واتساب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كيفية تحميل قنوات واتساب

ويمكن لمستخدمي آيفون تحميل أحدث إصدار من تطبيق التراسل الفوري الأكثر شعبية واتساب مجانًا من خلال متجر App Store، كما يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل أحدث إصدار من التطبيق مجانًا أيضًا من خلال متجر جوجل بلاي.

وكشف تقرير صادر عن WABetaInfo عن أن واتس آب يواصل العمل على ميزة القنوات الخاصة به لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة عند إصداره، وقد أصدر تطبيق المراسلة الشهير الآن ميزة لمختبري واتس آب beta على أندرويد، ويمكن لمختبري النسخة التجريبية مع أندرويد الإصدار 2.23.10.14 الآن تجربة ميزة القنوات على واتس آب.

حماية الخصوصية عبر الميزة الجديدة

وقد شارك WABetaInfo أيضًا لقطة شاشة للميزة القادمة، وحسب لقطة الشاشة المشتركة، سيتم استبدال علامة التبويب “الحالة” في التطبيق بعلامة التبويب “التحديثات” التي ستكون موطنًا للحالة والقنوات، و”باستخدام ميزة القنوات، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بالموضوعات التي تهمك أكثر، وستظهر الموضوعات التي تتابعها في هذا القسم من التطبيق.

وعند إنشاء قناة، تكون خصوصيتك محمية دائمًا لأن متابعي القناة لا يمكنهم رؤية اسمك ورقم هاتفك، وصورة الملف الشخصي، وحول جعل القنوات مكانًا خاصًا جديدًا، بحسب التقرير، وباستخدام القنوات، يمكنك مشاركة التحديثات التي تهم جمهورًا معينًا، ويمكنك التواصل مع عدد غير محدود من المتابعين لمشاركة الأخبار والأحداث والمزيد.