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أهم مميزات تطبيق WhatsApp الجديد للساعات الذكية وكيفية تثبيته

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
أهم مميزات تطبيق WhatsApp الجديد للساعات الذكية وكيفية تثبيته
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت منصة WhatsApp تطبيقًا جديدًا مخصص للساعات الذكية، فيما ازدادت عمليات البحث عبر محرك البحث جوجل من قبل العديد من المواطنين في مختلف أرجاء العالم عن تطبيق واتساب WhatsApp الجديد المخصص للساعات الذكية، والذي أعلنت عنه شركة ميتا Meta العملاقة خلال الساعات القليلة الماضية.

إصدار تطبيق WhatsApp مخصص للساعات الذكية

وتقدم “المواطن” لمتابعيها في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تطبيق واتساب “WhatsApp” المخصص للساعات الذكية وأهم مميزاته وكيفية تثبيته عبر الهاتف والتليفون المحمول أيضًا.

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وأعلنت شركة ميتا العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي رسميًّا عن تطبيق واتساب مخصص للساعات الذكية التي تعمل على نظام التشغيل Google Wear OS، ويأتي هذا الإعلان بعد بضعة أشهر من طرح نسخة تجريبية، حيث كان تم طرح هذا التطبيق الجديد لأول مرة في مؤتمر Google I/ O 2023.

مميزات تطبيق واتساب الجديد 

يزود استخدام تطبيق واتساب “WhatsApp” على الساعة الذكية المستخدمين بالعديد من المميزات والتي جاءت على النحو التالي:

  • استقبال الرسائل والرد عليها.
  • التحقق من محفوظات الدردشة الخاصة بالمستخدم.
  • بدء محادثات جديدة.
  • إرسال رسائل صوتية.
  • إرسال الرموز التعبيرية.
  • عرض الصور ومقاطع الفيديو.

قيود تطبيق واتساب الجديد

لا يزال تطبيق “WhatsApp” مخصص للساعات الذكية في مراحله الأولى، لذلك هناك بعض القيود التي ينبغي مراعاتها عند استخدام هذا التطبيق، ومنها أنه لا يمكن إرسال مقاطع فيديو أو ملفات، ولا يمكن إنشاء محادثات جماعية.

ويقوم واتساب “WhatsApp” بتحديث التطبيق باستمرار، لذلك من المتوقع رفع هذه القيود في المستقبل.

طريقة تثبيت تطبيق WhatsApp 

لابد من وجود ساعة ذكية Wear OS تعمل بنظام Wear OS 3، حتى تستطيع استخدام تطبيق واتساب WhatsApp مخصص للساعات الذكية.

وأيضًا، ينبغي تثبيت أحدث إصدار من تطبيق WhatsApp على هاتفك الذكي وبمجرد حصولك على هذين الأمرين، يمكنك اتباع هذه الخطوات لتثبيت WhatsApp على ساعتك الذكية وذلك وفق الخطوات التالية:

  1. على ساعتك الذكية، افتح تطبيق متجر Google Play.
  2. ابحث عن “WhatsApp”.
  3. اضغط على تطبيق “WhatsApp”.
  4. اضغط على “تثبيت”.
  5. بمجرد تثبيت التطبيق افتحه.
  6. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب WhatsApp الخاص بك.
  7. بمجرد تسجيل الدخول، ستتمكن من بدء استخدام WhatsApp على ساعتك الذكية.

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