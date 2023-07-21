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اهتمت به بعض أندية دوري روشن

أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الجابوني بيير أوباميانج نجم تشيلسي الإنجليزي لمدة 3 مواسم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مارسيليا عبر “تويتر” جانب من تعاقد النادي مع اللاعب الجابوني صاحب الـ 34 عامًا حتى صيف عام 2026.

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أوباميانج رفض دوري روشن 

وكان اللاعب الجابوني رغب في العودة لنادي برشلونة الإسباني، لكن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز رفض عودته مما دفعه للانتقال إلى الدوري الفرنسي، كما رفض اللاعب فكرة الانتقال لدوري روشن.

وانضم النجم الجابوني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من برشلونة بعقد ممتد حتى عام 2024، واكتفى بالمشاركة في 22 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

 

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