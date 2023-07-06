أوروبا تعاني

وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025 محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال بورصة لندن تكثف جهود الإدراج المزدوج مع تداول السعودية
ذكرت “نيويورك تايمز”، أن التضخم أصبح عبئًا ثقيلًا على اقتصادات العديد من دول العالم، ابتداء من الولايات المتحدة إلى أستراليا، حيث لم يتمكن السياسيون من السيطرة على زيادات الأسعار.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت أقوى ارتفاع في التضخم في السنوات الأخيرة نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وقالت الصحيفة: “ترفع الحكومات أسعار الفائدة، لكن عليها أن تتذكر أن التحرك بسرعة كبيرة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التضخم، بالنسبة للاقتصادات الكبرى في العالم ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة بحيث يتعذر على السياسيين إبقاؤها تحت السيطرة”.
ونقلت عن محافظي كبرى البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا أنه من المتوقع إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الرغم من تباطؤ التضخم كونه لا يزال يتجاوز الهدف البالغ 2%.
وبحسب الصحيفة فإن التضخم ارتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة في العام 2021، لكنه انخفض بشكل أسرع مما هو عليه في العديد من البلدان الأوروبية. ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن أوروبا أكثر تعرضًا لتداعيات الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك العقوبات، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.