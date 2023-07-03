وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022 أوسع عملية اقتحام إسرائيلي لـ مخيم جنين منذ 2002 وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء مواطن حول مزرعته في سكاكا الجوف لسلة خضار مجانية
شنت القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا وجويًا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، في أوسع عملية اقتحام لـ مخيم جنين منذ 2002.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن القوات الخاصة قتلت 7 فلسطينيين واعتقلت عشرات آخرين في مخيم جنين.
وتركز القوات على المنطقة مع إمكانية تمددها لشمال الضفة الغربية، فيما رفض المتحدث تحديد جدول زمني للعملية ولم يعلن ما إذا كانت ستشمل الأجزاء الوسطى والجنوبية من الضفة الغربية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة اعتقلت العشرات في جنين، ومشطت عدداً من المنازل في إطار العملية العسكرية التي بدأتها منذ مساء أمس.
وبحسب “العربية” دفعت إسرائيل اليوم، بمزيد من التعزيزات باتجاه مدينة ومخيم جنين في عملية عسكرية واسعة.
وأضافت نقلاً عن شهود عيان بوجود عدد من الدبابات في سهل المقيبلة قرب جنين، مشيراً إلى أن نحو 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تدخل مخيم جنين لاحتلاله، ولكن لتنفيذ عملية أمنية، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا متفجرات هناك كانت مجهزة لاستهداف القوات الإسرائيلية.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان ألمح سابقا لإمكانية تنفيذ عملية واسعة في شمال الضفة مع تصاعد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.
وأعادت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة إلى أذهان الفلسطينيين الاجتياح الذي شهده مخيم جنين في أبريل 2002 وقُتل خلاله 58 فلسطينيًا وفقا لإحصائية للأمم المتحدة في ذلك الحين.