أوسع عملية اقتحام إسرائيلي لـ مخيم جنين منذ 2002

شنت القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا وجويًا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، في أوسع عملية اقتحام لـ مخيم جنين منذ 2002.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن القوات الخاصة قتلت 7 فلسطينيين واعتقلت عشرات آخرين في مخيم جنين.

وتركز القوات على المنطقة مع إمكانية تمددها لشمال الضفة الغربية، فيما رفض المتحدث تحديد جدول زمني للعملية ولم يعلن ما إذا كانت ستشمل الأجزاء الوسطى والجنوبية من الضفة الغربية.

اعتقال العشرات

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة اعتقلت العشرات في جنين، ومشطت عدداً من المنازل في إطار العملية العسكرية التي بدأتها منذ مساء أمس.

وبحسب “العربية” دفعت إسرائيل اليوم، بمزيد من التعزيزات باتجاه مدينة ومخيم جنين في عملية عسكرية واسعة.

وأضافت نقلاً عن شهود عيان بوجود عدد من الدبابات في سهل المقيبلة قرب جنين، مشيراً إلى أن نحو 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية.

عملية عسكرية واسعة

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تدخل مخيم جنين لاحتلاله، ولكن لتنفيذ عملية أمنية، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا متفجرات هناك كانت مجهزة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان ألمح سابقا لإمكانية تنفيذ عملية واسعة في شمال الضفة مع تصاعد العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وأعادت العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة إلى أذهان الفلسطينيين الاجتياح الذي شهده مخيم جنين في أبريل 2002 وقُتل خلاله 58 فلسطينيًا وفقا لإحصائية للأمم المتحدة في ذلك الحين.