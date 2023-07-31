Icon

التعرض لأشعة الشمس يسبب التجاعيد وتصبغات الجلد Icon رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن Icon حصان يخرج من مضمار السباق ويقتحم المتفرجين بتبوك Icon أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري Icon دواء هندي متداول يحتوي مواد سامة Icon منع مشاركة ذات السنامين في مهرجان ولي العهد للهجن Icon 66 عملية جراحية معقدة في جامبيا لمركز الملك سلمان للإغاثة Icon مسافر مخمور يورط شركة طيران في غرامة كبيرة Icon حملة ترامب الانتخابية أنفقت 40 مليون دولار على مشاكله القانونية Icon مصر تزيد نحو ربع مليون نسمة خلال 57 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تكافح الحماية المدنية للسيطرة عليه

أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشب حريق بمنطقة خلف نجع الطويل، وهو نجع من نجوع الكرنك بالأقصر المصرية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

قد يهمّك أيضاً
بعض التافهين يرددون خطاب الصحوة الخبيثة بغطاء الاستظراف

بعض التافهين يرددون خطاب الصحوة الخبيثة بغطاء الاستظراف

ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بنجران والقصيم

ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بنجران والقصيم

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن الحريق وقع خارج المنطقة الأثرية ولا يوجد ضرر في الكرنك، وتم الاتصال بالحماية المدنية للسيطرة عليه.

وفي وقت سابق نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على حريق هائل في كرم نخيل بمنطقة السبتية بمحيط معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر.

وعززت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى إخلاء المنطقة السكنية من جميع قاطنيها.

وأسفر الحريق عن التهام 17 شجرة نخيل والتهام ستارة من البوص أعلى إحدى العمائر السكنية بالطابق الثالث دون وقوع إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم