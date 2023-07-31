أولى الصور لحريق بمحيط معبد الكرنك المصري

نشب حريق بمنطقة خلف نجع الطويل، وهو نجع من نجوع الكرنك بالأقصر المصرية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن الحريق وقع خارج المنطقة الأثرية ولا يوجد ضرر في الكرنك، وتم الاتصال بالحماية المدنية للسيطرة عليه.

وفي وقت سابق نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على حريق هائل في كرم نخيل بمنطقة السبتية بمحيط معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر.

وعززت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى إخلاء المنطقة السكنية من جميع قاطنيها.

وأسفر الحريق عن التهام 17 شجرة نخيل والتهام ستارة من البوص أعلى إحدى العمائر السكنية بالطابق الثالث دون وقوع إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية.