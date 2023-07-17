أوليفر جلاسنر يحسم موقفه من عرض الشباب

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حسم المدير الفني السابق لآينتراخت فرانكفورت، النمساوي أوليفر جلاسنر، موقفه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الموسم الرياضي الجديد.
وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، إلى أن أوليفر جلاسنر رفض عرضًا من نادي الشباب، قبل أن تتقدم إدارة الليوث بعرض أفضل، إلا أن المدرب النمساوي رفضه أيضًا.
وكان أوليفر جلاسنر صاحب الـ48 عامًا، قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت لحصد لقب الدوري الأوروبي في عام 2022، قبل أن يفسخ عقده مع النادي بالتراضي بنهاية الموسم الرياضي الماضي.
وأكد أوليفر جلاسنر في تصريحاته سابقة لصحيفة “بيلد”، أنه لا يتوقع عودته للتدريب في المستقبل القريب، مشددًا على أن يشعر بالسعادة حاليًا خلال قضاء مزيد من الوقت مع عائلته.
وتعمل إدارة نادي الشباب على حسم ملف المدير الفني سريعًا، حيث دخلت في مفاوضات مع أكثر من اسم، ومن أبرزهم مدرب موناكو الفرنسي، البلجيكي فيليب كليمنت، ولكنه رفض، لتبدأ التفاوض مع جلاسنر.
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، من الفوز في 17 لقاءً، والتعادل 5 مرات، وخسر 8 لقاءات.