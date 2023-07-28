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أول تعليق للرئيس الانتقالي في النيجر

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
أول تعليق للرئيس الانتقالي في النيجر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجنرال عبدالرحمن تشياني، على التلفزيون الرسمي في النيجر أنه أصبح رئيسًا للمجلس الانتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب أول أمس الأربعاء.

الوضع الأمني السبب

وفي أول تعليق له وظهور علني، قال تشياني: إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت قناة العربية. وأضاف تشياني إن القادة العسكريين يعملون على تحقيق وحدة البلاد.

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شغب ونهب وسرقة

في سياق متصل، وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات لأعمال نهت وسرقة، فيما ترددت الهتافات لروسيا، في أول يوم بعد الانقلاب في النيجر.

أفادت وسائل إعلام في النيجر، أمس الخميس، بأن متظاهرين نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.

 

 

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