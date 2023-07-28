أول تعليق للرئيس الانتقالي في النيجر الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع رياض محرز هل يصلح تقسيم التوقيت في السعودية لعدة مناطق زمنية؟ رياض محرز مودعًا السيتي: اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي رياض محرز أهلاوي حتى 2027 رسميًا نهب وهتافات لـ روسيا بعد انقلاب النيجر لقاء الهلال وأهلي طرابلس يمنح جيسوس رقمًا سلبيًا حافظوا على سلامة العاملين في ظل ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد: أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً حكام مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية
أعلن الجنرال عبدالرحمن تشياني، على التلفزيون الرسمي في النيجر أنه أصبح رئيسًا للمجلس الانتقالي بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب أول أمس الأربعاء.
وفي أول تعليق له وظهور علني، قال تشياني: إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت قناة العربية. وأضاف تشياني إن القادة العسكريين يعملون على تحقيق وحدة البلاد.
في سياق متصل، وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، لقطات لأعمال نهت وسرقة، فيما ترددت الهتافات لروسيا، في أول يوم بعد الانقلاب في النيجر.
أفادت وسائل إعلام في النيجر، أمس الخميس، بأن متظاهرين نهبوا وأضرموا النار في مقر الحزب الحاكم في نيامي عاصمة النيجر، بعد أن استولى المتمردون العسكريون على السلطة في البلاد.