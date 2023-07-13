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قادمًا من لاتسيو الإيطالي

أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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علق اللاعب الصربي سيرجي سافيتش نجم الهلال الجديد على انتقاله إلى أزرق الرياض قادمًا من لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النجم الصربي عبر حسابه في “الإنستجرام”: “سعدت بانضمامي لعائلة الأزرق، شكرًا على هذا الاستقبال، أنا مستعد لبدء العمل”.

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ويُعد النجم الصربي ثالث صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وأعلن نادي الهلال بالأمس، عن الانتهاء من إجراءات التوقيع مع سافيتش، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم حتى نهاية موسم 2025/ 2026، حيث تمت مراسم توقيع العقود في مقر إقامة الأزرق بالنمسا.

أرقام سافيتش

والتحق النجم الصربي بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الإعدادي المقام في النمسا، وذلك بعد تجاوزه الفحوصات الطبية، حيث سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

سافيتش

واستعرضت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أبرز أرقام سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، قبل بدء مشواره مع الهلال، ومنحته تقييم 7.21 درجة.

وشارك النجم الصربي في 105 مباريات مع لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، كما قدم 28 تمريرة حاسمة، ليكون مساهمًا في هدف كل 156 دقيقة لعب، وصنع 137 فرصة.

وقام سافيتش صاحب الـ28 عامًا، بـ114 مراوغة ناجحة من أصل 191 مراوغة بنسبة 60%، ونجح في استرجاع الكرة 580 مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

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