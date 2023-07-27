وكتب محمد بازوم في الرسالة التي نشرت عبر “اكس” قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش “ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك”.

من جهته، رفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو، الخميس، الانقلاب في النيجر، مؤكداً أنّ حكومته تمثّل “السلطات الشرعية والقانونية”.

رفض الانقلاب العسكري

وقال خلال مقابلة مع محطة “فرانس 24″، إنّ “السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي. وأضاف أنّ بازوم بصحّة جيدة.

من جهتها، أدانت باريس أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة في النيجر، ودعا وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم.

ردود أفعال دولية

وقالت الخارجية الألمانية إن برلين تتابع بقلق التطورات في النيجر وطالبت بالإفراج الفوري عن الرئيس.

وكشفت مصادر أمنية أن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي. وتغلق مركبات عسكرية مدخل القصر منذ أمس الأربعاء.

Les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés.

Tous les nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront.#MB — Mohamed Bazoum (@mohamedbazoum) July 27, 2023

حصار القصر الرئاسي

ذكرت مصادر أمنية ورئاسية أنه تم منع الوصول أيضا إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، كما أن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

وأشارت مصادر إفريقية إلى أن مفاوضات تجري الآن بين الرئيس النيجري وقادة الحرس الرئاسي. وأن وزير الداخلية محتجز في منزله.