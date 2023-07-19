تستعد بريطانيا لإطلاق أول جوازات سفر بريطانية تحمل لقب “صاحب الجلالة”، بعد تنصيب الملك تشارلز الثالث رسميًّا على عرش البلاد، لكن بالتالي لن يحتاج الملك الحصول على جواز السفر الجديد مثل باقي البريطانيين.

جوازات سفر بريطانية جديدة

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأنه ستحمل وثائق السفر الرسمية لأول مرة لقب صاحب الجلالة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ عام 1952 خلال عهد الملك جورج السادس.

وسيبدأ طرح أول جوازات سفر بريطانية تحمل لقب “صاحب الجلالة” هذا الأسبوع، وشهدت جوازات السفر البريطانية تغييرًا، عندما تحولت إلى اللون الأزرق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها كانت تحمل شعار “صاحبة الجلالة” لأكثر من 70 عامًا في عهد الملكة إليزابيث الثانية.

لحظة تاريخية في بريطاني

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، هذه الخطوة بأنها حقبة جديدة في التاريخ، مضيفة: “على مدار 70 عامًا، ظهرت جلالة الملكة على جوازات سفر بريطانية ولن يتذكر الكثير منا حقبة لم تظهر فيها إليزابيث على جوازات السفر”.

وأضافت: “يمثل اليوم لحظة مهمة في تاريخ المملكة المتحدة حيث إن أول جوازات سفر بريطانية منذ عام 1952 تبدأ بلقب جلالة الملك”.

ويليام يطالب والده بدفع إيجار منزله

وفي سياق آخر، تناولت الصحف البريطانية واقعة غريبة من نوعها، عندما أخبر الأمير ويليام أخبر والده، الملك تشارلز الثالث، أنه سيتعين عليه دفع إيجارات للبقاء في منزل عطلات الملك الويلزي المحبوب.

وتابعت أن الملك انزعج بعد أن أخبره ويليام أنه يخطط لتأجير الكوخ وأنه لن يجدد عقد إيجاره للملك تشارلز، وهذا يعني أنه سيتعين على الملك إما أن يدفع مقابل الإقامة في منزل العطلة ونقل متعلقاته الشخصية خارج العقار.

وأفادت الصحيفة بأن العقار الويلزي سيكون متاحًا للتأجير كمنزل لقضاء العطلات اعتبارًا من سبتمبر، الأمر الذي أدى إلى إحساس الملك بـ “خيبة أمل”.