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توقعات بأمطار متفاوتة من مكان لآخر

أول حالة ممطرة معتبرة لصيف 1445هـ في السعودية غدًا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
أول حالة ممطرة معتبرة لصيف 1445هـ في السعودية غدًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، غدًا الثلاثاء، حدوث أول حالة ممطرة صيفية لعام 1445هـ، بحسب النماذج العددية للطقس.

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توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة

توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة

أول حالة ممطرة

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه من المتوقع أن تشهد الحالة الممطرة الأولى في صيف عام 1445 أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تمتد على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية من السعودية نواحي الربع الخالي، وأجزاء متفرقة من مناطق نجران وجازان وعسير وجنوب الباحة، وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة.

أمطار متفاوتة

ولفت الباحث في الطقس والمناخ إلى أن الأمطار في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى متوسطة وأحيانًا غزيرة، لافتًا إلى احتمالية حدوث سيول مع رياح نشطة.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أعلى درجة حرارة سجلت بالسعودية في فصل الصيف كانت 51 درجة مئوية في الظل على محافظة الأحساء.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف القحطاني، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في هذه المعدلات الفترة المقبلة بواقع 48 لـ 49 مئوية، خاصة مع تأثر مناطق السعودية بما يسمى “رياح الهند الموسمية” التي عادة ما تساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن شهر أغسطس أصبح على الأبواب والذي يعد أعلى شهور الصيف حرارة بالسعودية، متوقعًا أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة مع حركة لنشاط الرياح السطحية ما يؤدي لإثارة الأتربة على بعض مناطق السعودية.

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