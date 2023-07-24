أول حالة ممطرة معتبرة لصيف 1445هـ في السعودية غدًا

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، غدًا الثلاثاء، حدوث أول حالة ممطرة صيفية لعام 1445هـ، بحسب النماذج العددية للطقس.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه من المتوقع أن تشهد الحالة الممطرة الأولى في صيف عام 1445 أجزاء من سلطنة عمان واليمن، تمتد على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية من السعودية نواحي الربع الخالي، وأجزاء متفرقة من مناطق نجران وجازان وعسير وجنوب الباحة، وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة.
ولفت الباحث في الطقس والمناخ إلى أن الأمطار في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة الى متوسطة وأحيانًا غزيرة، لافتًا إلى احتمالية حدوث سيول مع رياح نشطة.
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن أعلى درجة حرارة سجلت بالسعودية في فصل الصيف كانت 51 درجة مئوية في الظل على محافظة الأحساء.