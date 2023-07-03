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أول مركبة كهربائية يمكنها الطيران والسفر

أول سيارة طائرة تحصل على رخصة أمريكية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
أول سيارة طائرة تحصل على رخصة أمريكية
الموطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حصلت أول سيارة طائرة على رخصة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بعدما أنتجتها شركة نشأت في كاليفورنيا لتصبح أول مركبة كهربائية بالكامل يمكنها الطيران والسفر.

أول مركبة طيران

وقالت شركة “ألف أوتوموتيف”: إن سيارتها الطائرة، التي يطلق عليها اسم “النموذج أ”، هي أول مركبة طيران يمكن قيادتها على الطرق العامة وقادرة على الوقوف مثل السيارات العادية.

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وأضافت: “كما أن لديها قدرات الإقلاع والهبوط العمودي، وستكون قادرة على حمل راكب واحد أو اثنين، وسيكون لها نطاق طريق يصل إلى 200 ميل ومدى طيران يصل إلى 110 أميال”. وتتوقع الشركة بيع السيارة مقابل 300000 دولار لكل منها مع التسليم الأول المتوقع في نهاية عام 2025، بحسب “سي إن إن”.

رخصة طيران أمريكية

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها أصدرت للشركة شهادة خاصة بصلاحية الطيران، تسمح لأغراض محدودة تشمل العرض والبحث والتطوير. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: إنها ليست أول طائرة من نوعها تحصل على شهادة صلاحية خاصة للطيران، إلا أن شركة “Alef” أشارت إلى أن مركبتها مختلفة بسبب قدرتها على العمل على الطرق وفي الهواء على حدٍّ سواء، لتظهر وكأنها سيارة عادية، وتقف في أماكن وقوف عادية.

وقالت الشركة المصنعة، عبر موقعها الإلكتروني: “نحن متحمسون لمنحنا الرخصة من إدارة الطيران الفيدرالية، مما يسمح لنا بجعل الناس أكثر اعتمادًا على وسيلة نقل صديقة للبيئة وأسرع من توقعاتهم، مما يوفر للأفراد والشركات ساعات عمل أسبوعية“.

سرعة المركبة الطائرة

وقال جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة ألف المصنعة للسيارة الطائرة: “إن السيارة الطائرة ستكون مركبة منخفضة السرعة، مما يعني أنها لن تكون قادرة على السير أسرع من حوالي 25 ميلًا في الساعة”.

جدير بالذكر أن السيارة الجديدة ستحتاج أيضًا الحصول على موافقة من الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وتم تطوير السيارة منذ عام 2015، على يد أربعة أصدقاء وهم: قسطنطين كيسلي، بافيل ماركين، أوليغ بيتروف ودوخوفني.

وتعد السيارة مستوحاة من أفلام “العودة إلى المستقبل”، وتم إجراء رحلة تجريبية أولية آلية لنسخة هيكلية من السيارة بنجاح في عام 2018.

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