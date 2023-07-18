أول صورة لهلال محرم 1445

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نشر مركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر محرم لعام 1445 والتي تم تصويرها نهار اليوم الثلاثاء من الأردن والإمارات.
وعلق مركز الفلك الدولي على الصورة بالقول إنه تم تصوير هلال شهر محرم لعام 1445 من مدينة إربد (الأردن) بواسطة الراصد الدكتور أنس صوالحة، في الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، موضحًا أن بعد القمر عن الشمس بلغ 7.7 درجة.
وأشار إلى أنه تم تصويره من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، في الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش.
ولفت إلى أن بعد القمر عن الشمس بلغ هنا 7.9 درجة، مشيرًا إلى أنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.
ويعد اليوم الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444هــ، الموافق 18 يوليو، هو آخر السنة الهجرية 1444هــ؛ حيث يكون غد الأربعاء الموافق 19 يوليو هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هــ.