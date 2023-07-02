Icon

فيلم أثينا يتنبأ باحتجاجات فرنسا قبلها بعام Icon جولات ميدانية لتطييب أجواء المسجد الحرام Icon اعترافات مثيري الشغب في فرنسا: أشعلنا النيران ردًا على تجاهل الحكومة Icon صورة اليوم من مغادرة ضيوف الرحمن Icon شغب فرنسا يمتد لسويسرا Icon تغييرات في نظام تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 Icon 1.6 مليون حاج يغادرون السعودية عبر المطارات الرئيسية Icon الاحتجاجات تلغي آلاف الحجوزات السياحية بفرنسا Icon حفر وأعمدة دخان بسبب انفجار قرب قاعدة عسكرية في روسيا Icon جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
جورجي جيسوس عاد من جديد لتدريب أزرق الرياض

أول طلب من مدرب الهلال الجديد بعد عودته

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
أول طلب من مدرب الهلال الجديد بعد عودته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية عن أول طلب من مدرب الهلال الجديد، البرتغالي جورجي جيسوس إلى إدارة فهد بن نافل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية أن جيسوس طلب من إدارة الهلال التحرك والتعاقد مع لاعب بديل للكولومبي جوستافو كويلار الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الهلال والانضمام لنادي الشباب.

قد يهمّك أيضاً
لقطات نادرة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عامًا

لقطات نادرة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة قبل 40 عامًا

حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

وتشير تقارير تركية إلى أن جيسوس يريد ضم البرازيلي ويليان أراو دا سيلفا لاعب وسط فريق فنربخشة التركي كبديل للاعب كويلار.

ويليان دا سيلفا لاعب فنربخشة
ويليان دا سيلفا لاعب فنربخشة

مدرب الهلال جورجي جيسوس يعود بعد 4 سنوات

وكان خورخي جيسوس مدرب الهلال العائد صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.

جورجي جيسوس مدرب الهلال مع فهد بن نافل - الهلال

ويُعد خورخي جيسوس سابع مدرب يعود للهلال، حيث سبق وأعاد النادي 6 مديرين فنيين، وهم؛ البرازيلي كاندينيو، حيث تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في عام 1985، وعاد مرة أخرى في موسم 1988\ 1989.

ودرب البرازيلي أوسكار بيرناردي، الهلال 4 مرات، في 1993، 1995، 1997 و2004، وقاد الروماني إيلي بلاتشي، الفريق 3 مرات، في مواسم 1997\ 1998، 2000\ 2001، و2002\ 2003.

وقام البرازيلي سيباستياو لازاروني، بتدريب الهلال مرتين، في موسم 1992\ 1993، وفي عام 1995، ودرب مواطنه ماركوس باكيتا الفريق بين يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، وعاد لمدة شهرين في 2007.

وقاد الأرجنتيني رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2016\ 2017، ورحل في منتصف موسم 2017\ 2018، ثم عاد منتصف الموسم قبل الماضي، وظل في منصبه لعام ونصف، ليكون خورخي جيسوس آخر العائدين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة