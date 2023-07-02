أول طلب من مدرب الهلال الجديد بعد عودته

كشفت تقارير صحفية عن أول طلب من مدرب الهلال الجديد، البرتغالي جورجي جيسوس إلى إدارة فهد بن نافل وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية أن جيسوس طلب من إدارة الهلال التحرك والتعاقد مع لاعب بديل للكولومبي جوستافو كويلار الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن الهلال والانضمام لنادي الشباب.

وتشير تقارير تركية إلى أن جيسوس يريد ضم البرازيلي ويليان أراو دا سيلفا لاعب وسط فريق فنربخشة التركي كبديل للاعب كويلار.

مدرب الهلال جورجي جيسوس يعود بعد 4 سنوات

وكان خورخي جيسوس مدرب الهلال العائد صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.

ويُعد خورخي جيسوس سابع مدرب يعود للهلال، حيث سبق وأعاد النادي 6 مديرين فنيين، وهم؛ البرازيلي كاندينيو، حيث تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم في عام 1985، وعاد مرة أخرى في موسم 1988\ 1989.

ودرب البرازيلي أوسكار بيرناردي، الهلال 4 مرات، في 1993، 1995، 1997 و2004، وقاد الروماني إيلي بلاتشي، الفريق 3 مرات، في مواسم 1997\ 1998، 2000\ 2001، و2002\ 2003.

وقام البرازيلي سيباستياو لازاروني، بتدريب الهلال مرتين، في موسم 1992\ 1993، وفي عام 1995، ودرب مواطنه ماركوس باكيتا الفريق بين يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، وعاد لمدة شهرين في 2007.

وقاد الأرجنتيني رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2016\ 2017، ورحل في منتصف موسم 2017\ 2018، ثم عاد منتصف الموسم قبل الماضي، وظل في منصبه لعام ونصف، ليكون خورخي جيسوس آخر العائدين.