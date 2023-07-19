أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا

ظهر قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، اليوم الأربعاء، في أول لقطات له منذ اختفائه عقب تمرده الفاشل ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي انتهى بنفيه خارج البلاد، وإيقاف نشاط قواته داخل روسيا.

أول ظهور لقائد فاغنر

وكشفت لقطات، تداولتها وكالات أنباء عالمية على نطاق اليوم، أن مؤسس مجموعة فاغنر القتالية، يفغيني بريغوجين، يحيي مقاتليه في بيلاروسيا، في أول ظهور علني له منذ أن قاد تمردًا مسلحًا في روسيا الشهر الماضي، ووسط تقارير عالمية تفيد باختفائه تمامًا عقب إنهاء تمرده ضد بوتين.

وقال قائد فاغنر موجهًا حديثه لقواته، خلال الفيديو: “مرحبًا يا شباب، يسعدني أن أحييكم جميعًا. مرحبًا بكم في أرض بيلاروسيا، فقد قاتلنا بكرامة، وفعلنا الكثير من أجل روسيا“.

أكبر تحدٍّ لبوتين

وشكل تمرد بريغوجين أحد أكبر التحديات للحكم الطويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه لعب دورًا بارزًا في حرب أوكرانيا، وحددت شبكة “سي إن إن” موقع الفيديو جغرافيًّا، حيث تم تصويره داخل قاعدة عسكرية مهجورة سابقًا في أسيبوفيتشي، على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة البيلاروسية مينسك.

وفي سياق متصل كشف رئيس الاستخبارات البريطانية أو ما يُعرف بـ”Mi6″، ريتشارد مور، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن لديه خيار سوى التوصل إلى اتفاق مع زعيم قوات فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، من أجل إنهاء تمرده قصير العمر، الشهر الماضي.

تفاصيل صفقة بريغوجين وبوتين

وقال رئيس الاستخبارات البريطانية: “لم يقاوم بريغوجين حقًّا، لقد أبرم بوتين صفقة لإنقاذ نفسه، مستخدمًا المساعي الحميدة لزعيم بيلاروسيا، لذلك لا يمكنني رؤية ما بداخل رأس بوتين”.

وتابع قائلا: “إذا نظرت إلى سلوكيات بوتين في ذلك اليوم، أعتقد أن بريغوجين بدأ، على ما أعتقد، كخائن بوقت وجبة الإفطار، وقد تم العفو عنه بوقت وجبة العشاء وبعد ذلك ببضعة أيام، تمت دعوته لتناول الشاي، هناك بعض الأشياء حتى رئيس MI6 يرى تفسيرها صعبًا بعض الشيء”.

دعوة للتجسس على روسيا

وكان رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني قد استخدم خطابًا نادرًا له في براغ، الأربعاء، لتوجيه نداء للروس الساخطين للتجسس لصالح المملكة المتحدة، مناشدًا الروس الذين “يتصارعون مع ضمائرهم” لاتخاذ موقف ضد نظام الرئيس الروسي، و”تبادل الأسرار مع Mi6″.