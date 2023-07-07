أول عطل يضرب حسابات ميتا بعد ساعات من إطلاق تطبيق ثريدز Threads

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شكا بعض مستخدمي تطبيقات شركة ميتا وفي مقدمتهم، مستخدمو التطبيق الجديد تطبيق ثريدز Threads، بعد أقل من 48 ساعة من إطلاقه واستقطابه أكثر من 30 مليون مشترك.
وبحسب ما ذكر مستخدمو التطبيق، ضرب العطل خاصية نشر الصور وتصفح الصفحة الرئيسية لبعض المستخدمين في تطبيق ثريدز.
وأطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك رسميًا، أمس الخميس، تطبيق ثريدز الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسًا جديًا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.
ويعد تطبيق ثريدز أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل بلو سكاي وماستودون.
وتوفر تطبيق ثريدز أمام الجهور في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضًا نتفليكس، وكتب مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد لنبدأ الآن. أهلًا بكم في ثريدز.