أول قرار من الشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

اتخذ اللاعب المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري، قرارًا بمقاضاة اللاعب حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد اعتداء الأخير على الشيبي بعد نهاية مباراة الفريقين أمس في الدوري المصري.

وكان حسين الشحات شوهد وهو يصفع الشيبي، مع توجيه سب للاعب المغربي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز الأمر الذي أثار حفيظة نادي بيراميدز مع تعهده بسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق اللاعب المغربي وحقوق النادي.

كذلك قرر الشيبي مقاضاة حسين الشحات، وهو الأمر الذي أعلن بيراميدز من خلاله دعمه للاعب للحصول على حقه بالطرق القانونية والمشروعة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لمباراتين وتغريمه مبلغًا ماليًّا وصل إلى 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي طبقًا للائحة العقوبات.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي مباراة أمس بين الأهلي وبيراميدز ، تقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول عبر اللاعب محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 40.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء بيراميدز مما جعل الأهلي يقاتل لإحراز الهدف الأول، وفي وسط إهدار الفرص من قبل لاعبي الأهلي، نجح بيراميدز في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فخري لاكاي بعد خطأ قاتل من الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ 77.

ثم سجل اللاعب مصطفى فتحي الهدف الثالث لـ بيراميدز في الدقيقة الـ 97.

وأهدر حسين الشحات، فرصة تقليص الفارق، وذلك بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة الـ 100.

وبعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي، أصبح رصيد بيراميدز 73 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد الأهلي عند 82 نقطة في المركز الأول.