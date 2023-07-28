أول قرار من ماتياس يايسله بعد توليه تدريب الأهلي

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كشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من المدرب الألماني ماتياس يايسله، وذلك بعد توليه رسميًّا مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الجمعة.
وقال الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في موقع “إكس”: “سيحدد المدرب الألماني يا يسله خلال اليومين القادمين مصير الظهير المقدوني أليوسكي ولاعب الوسط رقم 8”.
وجاء تعاقد يايسله مع الراقي قادمًا من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي حيث مكث مع الفريق النمساوي لمدة عامين من 2021 إلى 2023.
وفي عصر اليوم، أصدر نادي ريد سالزبورج بيانًا رسميًّا، أعلن من خلاله رحيل ماتياس يايسله من منصبه، بعد تلقيه عرضًا خارجيًّا؛ ووصول المفاوضات لمرحلة متقدمة، وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق مشوار الفريق في الدوري النمساوي لكرة القدم.
وأشار نادي ريد سالزبورج، إلى أن يايسله لن يكون متواجدًا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المباراة المقبلة، على أن يتولى المهمة مدربه المساعد.
وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن يايسله وافق على عرض النادي الأهلي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وسوف يوقع على العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.