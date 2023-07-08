أياكس يكشف آخر تطورات حالة فان دير سار الصحية

كشف نادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم السبت، آخر تطورات الحالة الصحية لـ إدوين فان دير سار أسطورة الكرة الهولندية في حراسة المرمى، وذلك بعد تعرضه لنزيف في المخ أمس الجمعة.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” : ” إدوين لا يزال في العناية المركزة، حالته مستقرة لكنها لا تزال مقلقة”.

وأضاف النادي: ” أياكس يشارك هذه المعلومات وفقًا لتصريحات زوجة إدوين، عائلة إدوين سعيدة برسائل الدعم له”.

مسيرة فان دير سار

ويُعد فان دير سار واحدًا من أفضل الحراس في تاريخ الكرة الهولندية كما سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من عام 2005 إلى 2011، كما لعب مع منتخب هولندا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008.

وسبق للأسطورة الهولندية في حراسة المرمى، اللعب في صفوف أندية أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كما اختتم مسيرته مع فريق نوردفيك الهولندي في عام 2016.