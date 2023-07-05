إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن النجم إبراهيم الحجاج ومجموعة من نجوم الكوميديا في مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض ضمن فعاليات جولة المملكة، وذلك في 13، 15 يوليو الجاري.

ونوهت الهيئة العامة للترفيه إلى الإسراع بحجز التذاكر من الآن عبر موقع عيشها.

جولة المملكة

وفي وقت سابق، أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه بإضافة منطقة نجران، أصبحت جولة المملكة أضخم جولة ترفيهية حول المملكة، والتي تضم 17 مدينة بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق.

عروض إبداعية

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: إن من خلال تلك الجولة أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها، وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.