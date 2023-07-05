Icon

واشنطن تطالب إسرائيل بترميم البنية التحتية في جنين Icon فوز ثمين لـ الأهلي ضد الإسماعيلي Icon اتفاق وزراء الطاقة في أوبك على مواصلة التشاور لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول Icon إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض Icon متهم يفجر 3 قنابل يدوية داخل محكمة أوكرانية قبل انتحاره Icon أنخل دي ماريا يعود إلى بنفيكا بعد غياب 13 عامًا Icon أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي Icon توقعات بوصول درجات الحرارة في السعودية لـ 50 مئوية Icon جماهير الهلال تطلب رحيل جانج هيون سو Icon حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أيام 13 – 15 يوليو الجاري

إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
إبراهيم الحجاج ونجوم مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن النجم إبراهيم الحجاج ومجموعة من نجوم الكوميديا في مسرحية ذات اللايكات على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض ضمن فعاليات جولة المملكة، وذلك في 13، 15 يوليو الجاري.

ونوهت الهيئة العامة للترفيه إلى الإسراع بحجز التذاكر من الآن عبر موقع عيشها.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في شرورة وجازان

ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في شرورة وجازان

شاب يحقق حلمه بجولة حول العالم بركوب الدراجة

شاب يحقق حلمه بجولة حول العالم بركوب الدراجة

جولة المملكة

وفي وقت سابق، أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه بإضافة منطقة نجران، أصبحت جولة المملكة أضخم جولة ترفيهية حول المملكة، والتي تضم 17 مدينة بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق.

عروض إبداعية

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: إن من خلال تلك الجولة أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها، وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار